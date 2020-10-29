联邦财长：疫情下加拿大人需要更多政府补助

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加拿大自由党政府财政部长Chrystia Freeland星期三表示，加拿大政府使用赤字拨款的办法救助COVID-19病毒肺炎疫情下的加拿大民众和刺激受疫情拖累的经济是必要的措施，现在不是考虑削减预算赤字的时候，而是要确保提供更多的联邦财政拨款以渡过目前的疫情难关和经济难关。

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Chrystia Freeland强调说，加拿大联邦政府不但从经济角度来说必须采取救市措施，而且从道德角度来说也必须救助加拿大民众。

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不过，Chrystia Freeland在其讲话中没有披露特鲁多政府是否有任何新的拨款措施和救市政策。

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特鲁多的加拿大自由党政府自疫情以来已经累积了3430亿加元的赤字，这是第二次世界大战结束以来没有见过的超巨额联邦政府赤字。

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特鲁多政府承诺会很快向联邦议会提供经济情况汇报，但吹风说这只是粗线条的概略性经济情况介绍，具体细节和今后的发展方向还要等到明年公布的预算。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥，特鲁多政府没有按照常规在今年冬末初春公布2020-2021财政年度的预算。

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RCI with Ryan Patrick Jones • CBC News

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