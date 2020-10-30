孟晚舟律师团在加拿大法庭小胜一次

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孟晚舟律师团尝试在法庭上击败加拿大联邦政府孟晚舟引渡案检察官、让法庭裁决撤诉引渡案的努力获得了一次胜利。

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加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院法官Heather Holmes裁决说，代表孟晚舟的律师向法庭陈述的美国司法机关涉嫌在引渡案问题上误导加拿大司法机关的论据似乎有一定的根据，法庭同意在明年二月份法庭开庭时准许孟晚舟律师团就这个问题提出三项说明和证据。

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Heather Holmes法官在其裁决中还指出，如果法庭最后相信美国司法机关确实在孟晚舟引渡案问题上误导了加拿大司法机关，她可以选择宣布针对孟晚舟的引渡案无效，也可以选择继续孟晚舟引渡案、但把那些受到质疑的证据剔除。

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在上个月举行的法庭听证中，孟晚舟律师团指控美国司法机关向加拿大提供的指证孟晚舟欺骗汇丰银行雇员、犯下诈骗罪的证据中故意漏掉了一些关键信息，这些信息可以证明孟晚舟并没有欺骗汇丰银行雇员。

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中国华为公司首席财务官孟晚舟否认美国司法机关对她提出的所有指控。

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RCI with Jason Proctor • CBC News

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