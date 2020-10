邦德007的传奇扮演者康纳利90岁逝世

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

以出演电影中不朽的英国特工邦德007而驰名的苏格兰电影演员肖恩.康纳利去世,享年90岁。

肖恩.康纳利的儿子Jason在接受BBC记者采访时说,他父亲近来身体不好,星期五深夜在他居住的巴哈马群岛家里在睡眠中平静离世。

苏格兰领导人Nicola Sturgeon说,肖恩.康纳利离世的消息让她心碎,苏格兰人都在缅怀这位本民族最可爱的人。

与肖恩.康纳利多次合作的电影制片人Michael G. Wilson和Barbara Broccoli说,肖恩的去世让他们非常悲痛。肖恩演活了邦德007的坚韧、机智、性感、和超凡魅力,他演的007绝对是经典;他在很大程度上为007系列电影的成功奠定了基础。

第一部007电影是1962年拍摄的Dr. No,当时三十岁出头的肖恩.康纳利名不见经传,却让这部电影一炮而红、成为系列电影绵绵不断,就是冷战结束也未能减弱世界电影观众们对邦德007的喜爱。

有意思的是,可能正是由于肖恩.康纳利当时的不知名才让他获得了这个角色。Dr. No剧组首选的007扮演者是Cary Grant, 但一是由于需要007扮演者能够签下连续出演好几部007系列电影的合同,二是由于剧组每部007电影的预算经费只有1百万美元,所以才选择了不出名的肖恩.康纳利出演007。

RCI with The Associated Press、CBC News

