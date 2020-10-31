谷歌推出Pinpoint人工智能新闻工具，帮助记者分析海量档案

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Pinpoint是谷歌推出的一系列新闻记者工具 – Reporter Studio 中的一个引人注意的成员。Reporter Studio的目的是帮助记者“更高效、更有创造力、更安全地”开展工作。而Pinpoint是谷歌强调的使用人工智能和机器学习技术来帮助新闻记者筛选海量调查材料的工具。

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谷歌介绍Pinpoint时说，Pinpoint可以帮助探索和分析大量的文档。它是免费的，而且容易使用。这样记者就可以更加将注意力集中于报道。

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谷歌新闻生态系统负责人梅根·陈(Megan Chan)表示，这种技术正是她在担任《华盛顿邮报》数字运营总监和政治的数字产品总监期间一直在寻找的一种新闻工具解决方案。梅根·陈(Megan Chan)认为，这样记者可以把更多的时间集中在核心优势上: 找到故事，报道出来，写叙事。

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Pinpoint的基本功能是一个超级强大的文档搜索工具。Pinpoint使用光学字符识别和语音转文本技术搜索pdf、照片、电子邮件和音频文件。所有的这些各类文件可以上载在GDrive上，搜索背后的机器学习能力使各类文档之间可以进行关联性的搜索。

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除此之外，Pinpoint还能识别手写自己以及将采访音频转换为文本以方便分析和搜索。

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谷歌新闻生态系统负责人梅根·陈(Megan Chan)继续给出了一些实际使用例子。如《今日美国》关于4万例与新冠肺炎相关的养老院死亡的报告，以及《揭露》对新冠肺炎 ICE 拘留中心“检测灾难”的调查。以及《华盛顿邮报》关于阿片类药物危机的文章。

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Pinpoint现在已经开放使用，记者可以注册请求许可。目前，记者能够上传和分析七种语言的文件: 英语、法语、德语、意大利语、波兰语、葡萄牙语和西班牙语。

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