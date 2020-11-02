加拿大警方八个月为心理健康问题出警近9万次

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半年来加拿大和美国的许多维权组织和心理健康专业人士呼吁不再让警察处理心理危机引发的治安问题，而是把相应比例的警察预算用来成立专门的社会工作机构来负责处理心理危机引发的治安问题。

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在这种呼声越来越大的情况下，加拿大联邦警察发布了警方因心理危机引发的治安问题而出警的统计数字。这些统计数字显示，皇家骑警过去十年来在越来越多地出警处理心理危机引发的治安问题。

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在2018年，加拿大联邦警察皇家骑警为心理危机引发的治安问题出警11万8千3百多次，2019年这个数字上升到12万3千次，而2020年头8个月皇家骑警已经8万8千4百60次出警处理心理危机引发的治安问题。

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这些数字还只是保守的统计，因为一些由于心理危机引发的社会治安问题被纳入暴力袭击、持械威胁、高声叫喊噪音扰民等类别。

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加拿大皇家骑警表示，公布这些统计数字是为了提高联邦警察机构的透明度。

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近年来加拿大皇家骑警几次在出警处理心理危机引发的治安问题时开枪击毙当事人，这些事件引起了很大的社会负面反应。

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RCI with Catharine Tunney • CBC News

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