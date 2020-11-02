禁止公职人员穿戴宗教服饰是否违宪？魁北克省高院开庭审理要求废除有关法律的诉讼

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魁北克省的世俗化法律自去年六月份通过以来一直受到质疑。其中最受争议的条款是禁止“权威岗位”公职人员穿戴宗教服饰。星期一（11月2日），魁北克省高等法院开始审理几个团体和个人提出的废除这项法律的要求。一些支持者来到法院门口摇旗呐喊，对原告表示声援。

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这项全名为《尊重政权世俗化法》的法律规定政权与宗教分离，政权保持宗教中立。这在今天的加拿大应是社会共识。引起争议和反对的是该法维护政权世俗化的措施：禁止权威岗位公职人员在工作时穿戴宗教服饰。权威岗位包括所有司法人员，携带武器的公职人员，公立中小学教职员等。被禁止的宗教服饰包括十字架，穆斯林头巾，犹太男子的圆帽和锡克族男子的包头及佩剑等。

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这就使属于这些宗教的人面临一个选择，要么与上述公职无缘，要么同意在出门上班时把象征自己宗教的服饰留在家里。反对者认为，这对穆斯林女性等“少数宗教”群体构成了歧视。

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星期一上午出庭作证的法语二外女教师哈克告诉法庭，为了教书而除去头巾对她来说是不可想象的，因此她在世俗化法实施后不得不转到私立学校工作。她感到被这项法律排除在社会之外。

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原告的依据

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出于庭辩策略考虑，原告主要以加拿大宪法第23条和第28条为依据。前者保护“少数语言”群体用自己的母语传授知识的权利，后者保护男女平等。

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他们没有用关于宗教自由和人人平等的条款，因为魁北克省政府在提交法案时为了避免被起诉违宪援引了宪法中极少被用到的“但书条款”。它允许联邦和省政府制定的法律在一定时间内不符合加拿大人权宪章的某些条款。但是原告认为但书条款并不涵盖宪法第23条和第28条。因此选择这两条作为突破口。

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由于正式起诉的准备和庭审都需要更长时间，原告此前曾向法院申请临时禁令，即在正式判决下达前暂时“冻结”世俗化法，让穿戴宗教服饰的公职人员可以继续工作。但是魁北克省高等法院在2019年7月否决了他们的申请。12月，省上诉法院维持原判。今年4月，加拿大最高法院拒绝受理上诉。到此时，原告只好等待省高院审理他们的正式起诉。

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原告都有谁？

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魁北克省高院实际上收到了四份要求废除世俗化法的诉状。哈克的诉状获得了加拿大穆斯林全国委员会和加拿大公民自由协会的支持。另外三份诉状来自魁北克省独立教师联合会，蒙特利尔市英语教育局和三名女教师。

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庭审将持续五至六周。加拿大世界锡克人组织，国际大赦加拿大分部和加拿大公务员联盟也将派代表出庭作证。支持世俗化法的证人包括魁北克世俗运动组织和魁北克妇女权利组织。

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魁北克省政府：世俗化法很公平

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魁北克省教育部长罗贝热（Jean-François Roberge）此前表示，世俗化法并不极端，跟种族歧视、性别歧视完全不沾边，也没有侵犯宗教自由。魁北克省长勒格（François Legault）则多次强调，这项法律的出台遵守了省议会的立法程序，它也得到了大部分魁北克民众的支持。

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（RCI with Radio-Canada, CP, CBC News, Verity Stevenson）

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