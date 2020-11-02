魁北克市万圣节凶犯持刀行凶两死五伤

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加拿大魁北克省省会城市魁北克市星期六万圣节夜里发生凶犯持刀杀人、导致2人死亡5人受伤的血案。警方在星期日早晨快1点时在旧港区逮捕了嫌犯。

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魁北克市警方表示，24岁男性嫌犯Carl Girouard作案时身穿中世纪服装、手持日本武士刀行凶。到目前为止警方搜集的信息显示，凶嫌是随机选择行凶对象，没有迹象显示是恐怖袭击。但警方认为，该凶嫌在万圣节之日开车2百多公里前来魁北克市显然是计划杀伤尽可能多的人。

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加拿大广播公司记者报道说，星期六万圣节夜里10点半，警方接到有人持刀行凶的报警，当警察赶到魁北克市中心老城时发现有至少4个行凶地点，其中包括魁北克市的地标性建筑Château Frontenac大酒店门前广场。

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死者是两位年过半百的魁北克市民，受伤的5人没有生命危险。

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警方随后展开两个多小时的搜捕凶犯行动，在收到旧港区一位当班保安的线索报告后，在旧港区将该嫌犯逮捕。

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