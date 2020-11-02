COVID-19 : 世界卫生组织总干事谭德塞自我隔离

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世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）于周日（11月1日）晚上宣布，自己因与一名 COVID-19 检测阳性的人有过接触而开始隔离，他还说自己没有症状。

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谭德塞博士发推文说：

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我被确定与 COVID-19 测试呈阳性的一个人有过接触，我很好，没有症状，但根据世界卫生组织的规定，接下来数天我需要自我隔离，在家里工作。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说：

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我们所有人都必须遵守卫生准则，这一点极为重要，这样我们才能打破 COVID-19 的传播链，清除病毒，保护医疗卫生系统。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谭德塞是世界卫生组织应对新冠大流行的最重要人物，到目前为止，新冠病毒已经在全球夺走了 120 万人的生命，感染超过 4,600 万人。

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（Radio-Canada）

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