口罩三层更有效：加拿大公共卫生部门的新指南

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加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam)星期二（11月3日）在新闻发布会上说，现在冬天来了，人们在室内度过的时间更长。在这种情况下，建议大家使用三层布料的非医用口罩，以便更有效地防止新冠病毒传播。

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加拿大公共卫生部门还在其网站上登出了三层口罩的做法。口罩的外层应选择经纬纱密度高的棉布或亚麻布，中间一层选用过滤性的丙纶面料垫布或者一次性使用的过滤夹层。外层面料不要选择同样的，以便区分紧贴口鼻的一层。谭咏诗说，过滤层能提高口罩的防护效果。她还提醒说，口罩应该不留缝隙地遮盖口鼻和下巴。

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世界卫生组织早在六月份就已经建议戴三层口罩。谭咏诗说，加拿大决定修改指南，是因为现在我们对口罩、对飞沫和气溶胶的了解比过去更全面，也因为冬季的到来把加拿大人赶进室内。

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（CBC News, Catharine Tunney)

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