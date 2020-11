名列禁飞名单：奥马尔.卡德尔的大姐把加拿大政府告上法庭

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

作为一个获得加拿大政府巨额赔偿的前关塔纳摩囚犯,奥马尔.卡德尔的名字曾多次出现在加拿大媒体头条,连带也使加拿大人对卡德尔这个姓氏耳熟能详。上个星期,他的大姐扎伊娜卜.卡德尔向加拿大联邦法院递交诉状,要求加拿大公共安全部长把她的名字从禁飞名单上除去,让她可以回到加拿大与她的孩子们团聚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她的父亲在70年代从埃及移民到加拿大。她今年41岁,在加拿大出生,拥有加拿大国籍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年二月份,她和五个子女在阿姆斯特丹机场办登机手续时得知自己名列禁飞名单,最后由已成年的大女儿带着弟弟妹妹回到了加拿大。她的辩护律师杰克曼(Barbara Jackman)说,加拿大政府没有证据可以证明她对旅客或加拿大国家安全构成威胁,而她的孩子有的还年幼,需要和母亲在一起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

杰克曼没有透露扎伊娜卜目前在哪个国家居住,只说她住在一个安全的国家,并强调她在其他国家没有被禁止乘飞机旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

老卡德尔曾为本拉登效力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

扎伊娜卜和奥马尔的父亲艾哈迈德.卡德尔是基地组织创始人本拉登的支持者。他带着家人在巴基斯坦和加拿大之间来回奔波,不仅自己为本拉登筹集资金,还把奥马尔和另一个儿子送到阿富汗参战。扎伊娜卜结过四次婚。其中一次婚礼本拉登曾作为嘉宾出席。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2003年,老卡德尔在巴基斯坦与阿富汗交界地区被巴基斯坦安全部队打死。他的家人随后返回加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥马尔被父亲送到阿富汗时年仅十五岁,被俘后在关塔纳摩等地被关押将近十三年。许多加拿大人对他抱有同情。比他年长五岁的扎伊娜卜的情况略有不同。她曾为“9.11”恐怖袭击辩护,公开表达过对本拉登和基地组织的支持。但是杰克曼说,她过去所说的话并不会威胁到同机旅客的安全。她在支持本拉登的环境里长大并不意味着她是一个罪犯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前联邦法院还没有定下开庭日期。杰克曼说,不排除扎伊娜卜回到加拿大后向联邦政府提出赔偿诉讼的可能性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI avec Radio-Canada, Jean-Philippe Nadeau, CTV)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

走出阴影:奥马尔.卡德尔第一次接受专访

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丹尼斯.埃德尼:为奥马尔.卡德尔辩护让我变成了一个更好的人

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC视频:Omar Khadr: Out of the Shadows



加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada