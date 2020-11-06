佛系安保不行了：加拿大议会计划加强对议员官员的保护

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加拿大议员和政府官员的安保措施多年来非常松懈。因此会发生不速之客夜闯总理府或某任外长在蒙特利尔地铁里被打劫这种在外国人眼中匪夷所思的事。但是今天的加拿大社会大环境已不像过去那么祥和，政界人士受到辱骂和攻击的事经常发生，迫使议会考虑改变“佛系风格”，加强安保措施。

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Radio-Canada记者通过不同的消息来源了解到，各主要联邦政党领袖最近联合要求增加在议会大厦以外的地方对议员的保护。众议院内部管理办公室上个月为此召开闭门会议，批准了一些新措施。

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目前只有总理及家人享受全天保护

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目前只有加拿大总理和他的家人享受由加拿大皇家骑警提供的全天保护。各反对党领袖只有在大选期间才会配备皇家骑警。部长们在旅行和出席公开活动时通常只有助理陪同，也可单独出行。议员除非受到特殊威胁，否则没有任何安保。当然，议会大厦是有警卫处和保安的。

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也许是因为曾有部长被绑架并因此丧命，魁北克省为每位部长提供一名带枪的司机，兼任保镖。

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目前加拿大议会、皇家骑警和议会安保服务处正在对不同的计划进行研究。众议院议长办公室的一名发言人证实说，众议院内部管理办公室已经批准了一些新措施。她没有具体说明这些措施的内容。但据消息来源透露，第一批措施涉及议员在家里和旅行时的安保。正在被讨论的措施包括扩大对部长和反对党领袖的保护。

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辱骂，攻击，“公民逮捕”

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这些措施在加拿大政坛是从未有过的。不过加拿大政界人士面临的安全威胁也是他们的前辈没有经历过的。今年九月份，新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）在独自步行去议会大厦的路上被一个男子纠缠。此人一直跟随他到议会大厦门口，口中不断威胁，声称要对他实施“公民逮捕”。

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前枢密院秘书长维尼克（Michael Wernick）去年在一个议会委员会上发言时说，他对越来越严重的暴力威胁感到深深的担忧。他举例说，现在人们公开使用 “叛徒”、“背叛”这类词。这是可以导致暗杀的。当时是在大选之前。他说，他很担心会有人在竞选期间遭到攻击。

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今年七月份，一个男子开车闯进总督府院内，然后持枪下车，一直走到总督官邸和特鲁多一家借住的别墅附近。警方与他对话一个多小时，最终说服他放下武器投降。

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去年大选后，基建部长麦肯纳（Catherine McKenna)的选区办公室的落地窗上被人用红漆涂上侮辱性字眼。事实上，她和其他女性议员在网上遭人辱骂和威胁已是家常便饭。另外据议会消息来源透露，在这些事件之外，还有一些在自己选区之外知名度不高的议员也有过类似遭遇，只不过没有被媒体报道。

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更早发生的攻击事件

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2014年10月22日，一名枪手在渥太华战争纪念碑前打死站岗的军人，然后开车前往附近的议会山。他打伤一名警卫，冲进议会大厦，最后在议会图书室门口被议会侍卫长击毙。这次枪击案之后，议会大厦入口处的警卫才开始佩枪。

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1995年11月5日深夜，一个男子持刀潜入总理府，试图暗杀当时的加拿大总理克雷蒂安。响动惊醒了克雷蒂安夫人。她打开卧室门查看，赫然发现面前站着一个陌生男子。她迅速关门落锁，并立刻打电话给警卫。据说睡眼惺忪的克雷蒂安直到此时还以为妻子做了恶梦。

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2005年12月29日晚上，时任外交部长佩蒂格鲁（Pierre Pettigrew）在蒙特利尔市的一个地铁站独自候车时被一个男子攻击，手机被抢走。幸好两名路人见义勇为，帮他夺回手机制服歹徒。

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（CBC News,Radio-Canada, Daniel Leblanc）

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