加拿大田径选手疫情下备战奥运会

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在2020年东京奥运会由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥而被推迟到2021年夏天之后，对于奥运选手来说如何保持自己最好的竞技状态是个极大的挑战。

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对于加拿大田径奥运选手来说，这一挑战除了反映在体能训练、心理训练之外，还有疫情下缺乏室内训练场地的问题。

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比如，排名世界第四的加拿大女子撑杆跳选手Alysha Newman原来的室内训练场由于COVID-19病毒肺炎疫情而关闭，她和教练不得不自己花钱租下一个仓库做为冬天的室内训练场。

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加拿大男子短跑选手Aaron Brown在美国佛罗里达进行训练，在COVID-19病毒肺炎高峰时期训练场地关闭，他只能想办法用其它方式训练体能。现在虽然可以使用室外跑道进行训练，但仍然无法使用学校的室内体育馆。而且由于COVID-19病毒肺炎疫情，他选择放弃参加几个国际比赛的机会。

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加拿大男子中长跑奥运选手Brandon McBride说，在常规训练场地由于COVID-19病毒肺炎疫情而关闭的情况下，他只能在安大略省南部温莎地区的Malden Park自然公园的远足小路上进行训练。不过他发现在接近大自然的环境里训练有其特有的好处。

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RCI with Doug Harrison • CBC Sports

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