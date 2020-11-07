加拿大保守党议员呼吁设立防自杀988热线

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COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥也加重了加拿大社会的自杀问题。

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加拿大联邦议会保守党议员Todd Doherty推出议案，要求特鲁多自由党政府把目前一些地区性防止自杀热线服务统一协调在一个全国性系统内，设立全国统一的三位号码988防止自杀专线电话。

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Todd Doherty指出，一个简单易记的全国性热线电话号码可以让加拿大人不管在全国哪个地方都可以得到防止自杀问题的帮助，可以有效的减少自杀死亡问题。

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加拿大心理健康专家们也呼吁成立全国性防止自杀热线电话，特别是使用简单易记的三位数电话号码。

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比如，目前非盈利组织Canada Suicide Prevention Service加拿大防止自杀服务中心24小时热线电话的号码是十位数，1.833.456.4566.

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加拿大防止自杀服务中心的医疗总监、心理医生Allison Crawford指出，在面临自杀危机的情况下，简单易记的三位电话号码与要去上网查询的十位数电话号码相比可能就是生与死的差别。

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Allison Crawford医生指出，在加拿大设立全国性988防止自杀热线电话需要联邦和省级政府的合作、把目前已有的资源和设施整合成一个全国统一的系统，这应该能够在一、两年内加以实现。

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RCI with Catherine Cullen • CBC News

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