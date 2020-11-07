怀念节前加拿大一食品连锁店摆乌龙

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在离加拿大每年一度纪念阵亡军人的11月11日怀念节还有一个星期的时候，加拿大食品超市连锁店Whole Foods Market在是否准许员工佩戴怀念节小红花的问题上摆了乌龙。

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总部设在美国的Whole Foods Market公司最近修改了公司雇员着装规定，新规定不再准许公司雇员佩戴怀念节小红花。

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在这一规定引起该公司加拿大雇员的反弹、引起联邦政府退伍军人部长Lawrence MacAulay的愤怒反应、并引起媒体的关注后，Whole Foods Market公司宣布对修改后的着装规定再次做出修改，欢迎员工们在怀念节期间佩戴小红花，并会向加拿大退伍军人协会的小红花基金提供捐款。

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小红花代表的是战场上鲜血染红的罂粟花。每年怀念节前不少加拿大人都用捐款换取一朵小红花戴在胸前以表达对阵亡军人的敬仰和怀念。

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每年在商场做义工提供这些小红花的年老退伍军人们，把筹集来的捐款资金用于帮助生活困难的退伍军人。

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RCI with Priscilla Hwang • CBC News

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