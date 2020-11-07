美国各大媒体周六宣布拜登赢得总统大选

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虽然美国大选的计票工作还没有完全结束，但在拜登拿下宾夕法尼亚州和内华达州后，特朗普连任总统的途径已被封死，美国各电视新闻网星期六纷纷宣布今年77岁的民主党总统候选人拜登当选，将成为美国第46任总统。

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这是在美国星期二大选投票后第三天才被媒体宣布的总统大选结果。加拿大广播公司也在星期六下午报道了拜登胜选的消息。

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寻求连任的美国共和党总统特朗普在星期三凌晨就根据自己在关键摇摆州计票领先的情况宣布自己当选，但随着邮寄选票的大量涌入，其在摇摆州的领先变成了落后。

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不过在美国主流媒体纷纷宣布拜登当选为下届美国总统后，特朗普仍然拒绝承认败选，表示要继续以法律途径解决计票不公正的问题。

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国际政治观察家们的共识是，拜登赢得更多的选票不是因为他的政策纲领和个人魅力，而是由于许多选民出于各种各样的原因不喜欢特朗普的政策和风格。

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