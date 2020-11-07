播客市场有了新竞争，Netflix-网飞也在测试纯音频模式

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播客近几年来稳步发展，虽然没有大火，但是已经成为人们通过听觉获得信息和娱乐的一个主要方式。除了苹果、谷歌、Spotify这几家主要平台之外，原先在视频领域里的Youtube也在做一些音频方面的尝试。现在播客市场里又可能要挤进来一个有实力的新玩家，Netflix。

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新消息是，根据对最新版本的Netflix安卓应用程序中的代码片段的分析，Netflix正在测试纯音频模式，与播客和有声读物竞争日益成熟的音频播客市场。

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从代码的细节来看，Netflix的纯音频新功能将允许用户在没有视频图像播放的情况下流式播放节目和电影，只在后台播放节目或电影的音轨。这样就巧妙实现了播客-podcast连续剧的功能，使得Netflix以海量视频内容成为播客平台的有力竞争者。

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这个发现是XDA开发者在检查Netflix最新的安卓应用程序中的相关代码行后得到的。XDA开发者报告了Netflix新的音频测试，并提供了相关的代码片段。

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在代码中，Netflix提醒道，“关掉视频，听你最喜欢的节目，保存你的数据。”另一段代码片段解释道。“视频已经关闭，但你可以在忙着做其他事情的时候继续听你的节目。”

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Netflix-网飞目前没有对这个发现表态。

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如果Netflix在视频之外涉及音频的播放模式，播客音频的概念就应该被改写。视频和音频内容的界限会变得越来越模糊。这是随着人工智能音频和文字之间自动转化的另一个有趣事件。媒体模式的界限在不断模糊。可以预见，很快会有一天，媒体不会再以媒体类型进行分类，媒体的区分只是在于主题、内容和观众。

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