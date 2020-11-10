加拿大边检局为防疫清空移民拘留中心

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负责管理移民拘留中心的加拿大边境服务局Canada Border Services Agency (CBSA) 证实，已经把关押没有合法身份的难民和外籍劳工的拘留中心基本上清空，让原来被关押的人居住在另外安排的地方，这既是为防止COVID-19病毒肺炎疫情在拘留中心泛滥，也是为移民难民拘留制度的改革进行试验。

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加拿大边境服务局管理的拘留中心主要关押没有身份证明文件的难民申请者、工作签证过期的外籍劳工、和等待被遣返的非法移民。

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在2019年4月到2020年3月期间，有包括138名未成年人在内的8825人被加拿大边境服务局关押，其中有约2千人被关押在省级监狱。被关押在监狱的人或者是因为有犯罪记录，或者是因为加拿大边境服务局的拘留中心人满为患。

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但到11月初为止，加拿大边境服务局在魁北克省拉瓦尔市拘留中心关押的人数从109人下降到12人；在安大略省多伦多市拘留中心的人数从183人减少到18人；在不列颠哥伦比亚省素里市拘留中心关押的人数从70人减少到11人。

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多年来加拿大移民和难民事务律师Pierre-Olivier Marcoux一直在呼吁释放在拘留中心被关押的无证难民申请者。让他没有想到的是，他多年的努力没有做到的事情，COVID-19病毒肺炎疫情却帮他做到了。

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RCI with Brigitte Bureau • CBC News

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