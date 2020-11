加拿大入境最新规定：11月21日起实施

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

11 月 21 日起,加拿大将实施针对所有入境者的最新规定,目的是遏制 COVID-19 病毒的传播,另外,新规定为强制性规定,进入加拿大的人必须遵守。

ArriveCAN

加拿大公共卫生局 (The Public Health Agency of Canada)和加拿大边境服务局 (The Canada Border Services Agency) 共同开发了一个数字工具 – ArriveCAN,以支持加拿大政府为减少 COVID-19 传播、防止病毒 “进口” 所做的努力。

ArriveCAN 可以手机下载,作为移动应用程序使用,也可以通过在网上登录来使用,入境者需要用这个数字工具来提供进入加拿大时海关所需的信息。

加拿大政府已经宣布,新的强制性要求适用于所有前来加拿大的人,自 2020 年 11 月 21日 起实行。

抵达加拿大前

最终目的地为加拿大的航空旅客,在登机前,必须通过 ArriveCAN 提交个人信息,包括:

旅行日期和落地后的联系方式;

隔离计划;

对 COVID-19 症状的自我评估。

想进入加拿大的旅行者必须出示 ArriveCAN 的回执,边境服务官员将会核对他们是否已经通过 ArriveCAN 提交了信息。

没有在登机前通过 ArriveCAN 提交所需信息的旅客,除了符合豁免条件的人外,则有可能面临处罚,处罚从口头警告到罚款 1,000 加元不等。

最终目的地不是加拿大的过境旅行者,则不需要通过 ArriveCAN 提交信息。

进入加拿大后

进入加拿大后的 48 小时内,旅行者必须确认自己已到达隔离地点,在隔离期内,旅行者必须每天进行 COVID-19 症状自我评估。

如果旅客在进入加拿大前未使用 ArriveCAN 提交信息,则在其隔离期间,每天都必须拨打 1-833 641-0343 免费电话,提供自己入境后的个人情况。若入境前没有用 ArriveCAN, 入境后也不能使用这个工具。

入境后不按规定每日报告信息的人,将成为执法部门的 “优先关注对象”。

加拿大政府表示:

在边境采取的各种措施,是为减少 COVID-19 在加拿大流行所做出的努力,这些新的强制性要求将有助于旅行者以快速、轻松和安全的方式入境, 并遵守边境规定。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府还说:

ArriveCAN 不使用任何技术或数据(例如GPS)来监视跟踪旅行者的行动或位置,旅行者的隐私受到保护。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下载途径

ArriveCAN 应用程序可以通过 Android 平台的 Google Play,或 iOS 平台的 App Store下载,旅行者也可以通过在线登录来提交自己的信息。

有关更多信息,请进入:Canada.ca/ArriveCAN

信息来源:

Serving Health Canada and the Public Health Agency of Canada | Au service de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada

Government of Canada | Gouvernement du Canada)

