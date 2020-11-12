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2020年11月12日，星期四，加拿大蒙特利尔，一个空空的校园。随着新冠肺炎病例和死亡人数在第二波大流行期间攀升，魁北克省正在考虑关闭学校的可能性。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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