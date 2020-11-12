用美得令人心痛的文字描述移民经历：今年的加拿大吉勒文学奖

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今年的加拿大吉勒文学奖颁给了一本短篇小说集：《怎么念”knife”》（How to Pronounce Knife ），作者是42岁的多伦多女诗人塔马翁撒（Souvankham Thammavongsa）。这是她第一次把自己的短篇小说结集出版。评委会对她的作品的评价是：“一本极为优秀的短篇小说集，用美得令人心痛的散文描述移民经历。”

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塔马翁撒在发表获奖感言时说，三十六年前，刚上学的她在英语课上念错了“knife”这个英语单词，因此没有得到老师的奖励。“但是今天晚上有奖励了。”

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吉勒奖的奖金为10万加元，是加拿大奖金最丰厚的文学奖。另外四位入围的作家每人将获得1万加元。多伦多企业家拉宾诺维奇（Jack Rabinovitch）为了纪念已故的妻子、文学编辑多丽丝.吉勒（Doris Giller），在1994年创办了吉勒文学奖。

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在泰国廊开出生的老挝小难民

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上个世纪六、七十年代，东南亚战火纷飞，社会动荡。北越和老挝人民党1975年在老挝内战中获胜后，许多老挝人逃往国外，其中包括大约四万名徒步翻越大山逃进泰国的老挝苗族。途中丧生者的人数至今没有统计数字。1978年，塔马翁撒出生在泰国东北部的廊开难民营。一年后，她和父母获得一个加拿大家庭的担保，移民到多伦多。不会念“knife”的事发生时，她应该是刚进为移民孩子开的英语班。

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她在一次采访中回忆说，她在做功课时被“knife”的发音难住了，去请教了父亲。第二天，她在课堂上照着父亲教的把“k”念出来，结果受到同学们的嘲笑。她说，父母那时老是念错单词，但是泰然自若。她想在自己的小说中探究在这些错误中失去和得到的东西。

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塔马翁撒在家里和父母说老挝语，在学校说英语。她说，她很早就感受到语言的力量，注意到两种语言造成的心理落差和不同的行为方式。《怎么念“knife”》中所有的主人公都是移民，好几篇作品都描写了语言的这种影响。

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塔马翁撒写诗已经二十多年，此前出版过四本诗集。写小说对她来说是个近年来的新尝试。但是她表示，她并不想改变自己的“声音”。小说和诗歌只是装载同一个声音的不同容器。

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语言之美以外，她的短篇小说中的幽默感也受到文学评论界称道。她说，通常出现在新闻和文学创作里的难民和移民总是悲哀的、苦难深重的。她希望通过自己的创作让读者感受到移民生活的另一面。

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（CBC News, CBC Book，Paris Review）

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