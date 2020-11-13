因疫情丢了工作？加拿大政府拨款 $15 亿用于员工再培训

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加拿大联邦政府将向各省总共提供 15 亿加元，专门用来培训因新冠疫情而失业的加拿大人。

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星期五（11月13日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在渥太华举行的新闻发布会上与就业和劳动力发展部长卡拉·夸特洛夫（Carla Qualtrough）一起，宣布了这一消息。

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协助失业者重新就业

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特鲁多表示，劳动力市场瞬息万变，对员工来说，获得适应新情况的培训非常重要。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多说：

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疫情大流行的后果尤其影响到某些经济领域，我们的政府希望帮助员工们扩大技能范围，以便他们能迅速重新进入劳动力市场。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就业部长卡拉·夸特洛夫表示：

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这项援助主要是为了帮助那些因疫情而丢了工作的人，包括制造业、零售业，运输业和休闲旅游业的员工。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理办公室的声明还说，这笔资金将用于进行专业培训、在职培训、就业援助以及就业咨询服务。

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15 亿加元在各省和地区的分配如下：

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安大略省：6.14 亿加元

魁北克省：3.03 亿加元

BC省：2.12 亿加元

阿尔伯塔省：1.85 亿加元

曼尼托巴省：4,700 万加元

萨斯喀彻温省：4,200 万加元

新斯科舍省：3,700 万加元

新不伦瑞克省：2200 万加元

纽芬兰和拉布拉多：1900 万加元

爱德华王子岛：600 万加元

西北地区：300 万加元

努纳武特：300 万加元

育空地区：300 万加元

特鲁多还在周五的新闻发布会上宣布，红十字会在魁北克省老人长期护理机构 CHSLD 的任务将延长到 1月 15日。

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12 月每天 1 万病例？

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加拿大公共卫生局的官员也出席了星期五的新闻发布会，并重申了对加拿大病例不断增加的担忧和关注。

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加拿大副首席公共卫生官 Howard Njoo 医生说，在过去的 7 天里，全国平均每天报告 4300 多个新增 COVID-19 病例。

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他说：

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如果以目前的速度继续蔓延，预计到12月初加拿大每天将会有超过 10,000 个新增病例。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Howard Njoo 医生 表示，魁北克省和安大略省仍然是新冠住院人数最多的省，但西部省份的住院人数增长速度最快。

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近日来，西部的曼尼托巴省、阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省都纷纷宣布了加强保护公众健康的措施。

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病例增加给医院带来压力

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Howard Njoo 医生说，病例增加的情况令人担忧，因为这给当地的卫生资源带来了压力。

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他补充说：

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医院不得不做出艰难的决定，取消一些地区的手术，而且，全国各地的医护人员都已经精疲力尽。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大广播公司报道说，12 月初，加拿大总理特鲁多将与各省省长一起，举行联邦和省的联席会议，讨论医疗系统面临的经费问题等挑战。

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（Radio-Canada）

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