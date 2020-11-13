拜登最终获得306张选举人票，下周开始阅览国安简报

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美国主要媒体宣布了最后两个州的大选投票结果：民主党候选人拜登在乔治亚州获胜，赢得16张选举人票；共和党候选人特朗普在北卡罗来纳州获胜，赢得15张选举人票。加上早些时候宣布的拜登在亚利桑那州的胜利，拜登和特朗普各获得306和232张选举人票。

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这个结果和2016年美国大选一模一样。不同的是，四年前获得306张选举人票的是特朗普。当选美国总统需要赢得至少270张选举人票。

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值得注意的是，乔治亚州自1992年、亚利桑那州自1996年以来一直是共和党的地盘，这是二十多年来民主党候选人第一次在这两个州获胜。

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拜登的政权交接团队负责人沙齐（Jen Psaki）星期五（11月13日）表示，拜登将从下周起收到关于国家安全的简报。这是为了避免在他上任初期由于不了解情况而做出误判。

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另一方面，特朗普仍然拒绝承认失败。他的支持者星期六将在华盛顿举行大型集会抗议大选结果。

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（CBC News, Radio Canada）

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