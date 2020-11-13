特鲁多政府将推出2050年实现零排放法案

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有报道说，加拿大自由党联邦政府有可能会在下个星期推出其温室气体减排法案，正式承诺加拿大要在2050年实现温室气体零排放或者叫碳中和的目标。

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这一早就听到脚步声、但却迟迟没有见到身影的减排法案将具体规定从2025年开始每5年法律规定必须实现的减排目标。

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但据了结情况人士透露的消息，每5年的温室气体减排目标虽然是法律规定的减排限额，但特鲁多自由党政府准备出台的减排法案在落实机制方面会有先天的不足。

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比如，该法案可能不会包括逾期未实现减排目标会受到的惩罚措施，这些惩罚机制将由碳中和顾问委员会决定，而到目前为止这个委员会还没有成立。

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再比如，是否实现减排目标的数据需要由各省政府上报，而加拿大能源省份阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省仍然与联邦政府在法庭就联邦碳税打官司。

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加拿大大部分省份的人均年度碳排放在10吨到20吨的水平，而在能源省份阿尔伯塔和萨斯喀彻温，人均碳排放水平却接近70吨。

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加拿大联邦政府在实现温室气体减排目标方面的记录一直不好。事实上，过去几十年来加拿大联邦政府虽然多次给自己定下温室气体减排目标，但这些目标从来就没有被实现过。

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RCI with Chris Hall, Salimah Shivji • CBC News

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