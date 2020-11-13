BC 省部分地区周五周六下大雪

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星期五（11月13日）早上，加拿大环境部对 BC 省的许多地区发出了暴风雪警告。

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加拿大广播公司报道说，属于温哥华沿海卫生局（Vancouver Coastal Health Region）的地区，包括Vancouver, Richmond, the North Shore and Coast Garibaldi, Sea-to-Sky, Sunshine Coast, Powell River, Bella Bella and Bella Coola， 以及属于弗雷泽卫生局（ Fraser Health Region）的地区 ，包括 Burnaby 到 Fraser Canyon 的 20 个社区， 都收到了暴风雪警告。

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环境部还告诫人们大雪会导致诸多高速公路的路况不佳。

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警告说，在 BC 省的高速公路 Coquihalla Highway 所经过的地区，星期五一天都会有大雪，并持续到星期六，星期五下午的雪势最猛，到周五晚上会有所减弱，预计到周六早上总共降雪 25 至 30 厘米。

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在横穿BC省南部的3号高速公路（Highway 3 ）上，位于 Paulson Summit 和 Kootenay Pass 之间的路段也会遭遇暴风雪。

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海天高速公路 （Sea to Sky Highway）上预计将有 25 厘米的降雪。

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环境部的通知中写道：

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高速公路上的能见度会很低，请把不必要的开车外出推迟，等情况改善再说。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

维多利亚大风

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在温哥华岛，大维多利亚地区接到了大风警告，气象学家预测，周五下午 Juan de Fuca 海峡附近的阵风将达到每小时 90 公里。

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风速到了星期五晚上会逐渐减小。

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（CBC）

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