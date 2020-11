BC 省部分地区周五周六下大雪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五(11月13日)早上,加拿大环境部对 BC 省的许多地区发出了暴风雪警告。

加拿大广播公司报道说,属于温哥华沿海卫生局(Vancouver Coastal Health Region)的地区,包括Vancouver, Richmond, the North Shore and Coast Garibaldi, Sea-to-Sky, Sunshine Coast, Powell River, Bella Bella and Bella Coola, 以及属于弗雷泽卫生局( Fraser Health Region)的地区 ,包括 Burnaby 到 Fraser Canyon 的 20 个社区, 都收到了暴风雪警告。

环境部还告诫人们大雪会导致诸多高速公路的路况不佳。

警告说,在 BC 省的高速公路 Coquihalla Highway 所经过的地区,星期五一天都会有大雪,并持续到星期六,星期五下午的雪势最猛,到周五晚上会有所减弱,预计到周六早上总共降雪 25 至 30 厘米。

在横穿BC省南部的3号高速公路(Highway 3 )上,位于 Paulson Summit 和 Kootenay Pass 之间的路段也会遭遇暴风雪。

海天高速公路 (Sea to Sky Highway)上预计将有 25 厘米的降雪。

环境部的通知中写道:

高速公路上的能见度会很低,请把不必要的开车外出推迟,等情况改善再说。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

维多利亚大风

在温哥华岛,大维多利亚地区接到了大风警告,气象学家预测,周五下午 Juan de Fuca 海峡附近的阵风将达到每小时 90 公里。

风速到了星期五晚上会逐渐减小。

(CBC)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

