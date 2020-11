音频流媒体巨头Spotify收购播客广告平台Megaphone，帮播客盈利是关键

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

瑞典音频流媒体平台Spotify11月10日上午宣布收购了世界主要的播客广告和托管平台之一Megaphone。

据知情人士透露,这笔交易将达到2.35亿美元左右。预计将保留现有Megaphone现有员工。

这次收购是Spotify在努力成为音频领域的霸主的道路上重要的一个环节。在Spotify的收购申明中,它提到,早在两年前,Spotify就已经认为音频,不仅仅是音乐,将是Spotify的未来。而播客是音频世界里不可缺少的一个部分。

“ 我们相信,流媒体音频,包括音乐和播客,将成为听众、创作者和广告商的下一个伟大的前沿。”- Spotify收购Megaphone的申明

一直以来,Spotify在音频流媒体广告插入,包括播客变现盈利的环节上在做出尝试。在收购Megaphone之前,Spotify推出了 Streaming Ad Insertion,这是一种创新的类似于谷歌广告插入和数据分析的音频播客广告技术。

这一次Spotify收购Megaphone使Spotify通过Megaphone进一步扩大了目标广告市场。为播客广告商提供了Spotify上播客的全部盈利潜力。

Spotify同时表示将为播客出版者创造更多附加值,匹配听众与广告商的需求,并增加更多内容货币化的机会。

另据消息,Spotify正在测试纯播客订阅服务。Spotify正在考虑仅为其播客提供专门的订阅服务。而播客是它在过去几年中投入巨资的一个领域。

Spotify的收购Megaphone申明中的结尾提到,从开创性的真实声音到不容错过的新闻和信息,播客是这个时代最激动人心的媒体之一。

Sure looks like ⁦@Spotify⁩ is considering launching a premium podcast plan based on the survey I was prompted to fill out when I opened its app this morning… pic.twitter.com/6XjsWC79sn

— Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020