商业火箭Spacex成功把宇航员送入太空

美国SpaceX公司的天龙号太空梭星期日晚上在肯尼迪宇航中心成功发射升空,载运4名宇航员前往国际空间站。

这四位宇航员有三位是美国人,一名日本宇航员。他们乘坐的天龙号太空梭将在27个半小时的飞行后在星期一抵达国际空间站。

整个发射、飞行和与国际空间站对接的过程在设计上是完全自动化的,但宇航员在需要的时候可以接手转成手动控制。

SpaceX创始人和首席执行官Elon Musk未能在肯尼迪中心现场观看发射。马斯克发推特说自己很有可能感染了新冠病毒肺炎,但症状不严重。

美国宇航局希望SpaceX公司的可回收发射火箭和天龙号太空梭能够成为定期接送宇航员前往国际空间站的可靠航天器。

RCI with The Associated Press、CBC News

