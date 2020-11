美国 Moderna 公司宣布疫苗有效率接近 95%，股市大幅上升

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一(11月16日),来自美国制药公司 Moderna Inc. 的消息说,其研发的 COVID-19 疫苗在临床试验中的有效性已经超过 90%,消息出来后,股市立即飙升,人们对全球经济可能很快全面复苏的希望进一步加强。

有效性 94.5%

该公司正在对 3 万名志愿者进行第 3 期临床试验,Moderna 公司周一在市场开盘前宣布,根据初步数据,这支开发中疫苗的有效性看来达到了 94.5%。

一周前,Moderna 公司的竞争对手辉瑞公司(Pfizer Inc.)已经宣布自己的 COVID-19 疫苗有效率超过 90%,这意味着者这两家公司都有望在几周内向美国食品药品监督管理局 ( The U.S. Food and Drug Administration )提出允许紧急使用的申请。

星期一股市开盘后,Moderna Inc. 公司的股票立即飙升了 8%。

道琼斯工业平均指数早盘上涨近 400点,至 29,872 点,创下新高,标准普尔 500 指数也创下了 3,600 点的新高,而多伦多的 S&P / TSX 综合指数在周一上午上升了约 0.5%,至 16,739 点。

两家公司获得类似成果令人鼓舞

Moderna Inc. 公司的总裁 斯蒂芬·霍格 (Stephen Hoge)医生对这一 “重要的里程碑” 表示欢迎。

霍格告诉美联社:

这应该给我们所有人都带来希望,疫苗将能够制止这场疫情大流行,有望使我们重返正常生活。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他同时表示,Moderna 和辉瑞两个公司获得了类似的成果,这才让人感到更为放心,他说:

要解决疫情问题,不是只有 Moderna 一个公司能解决的,我们将需要大量的疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截止到 11月16日,全球的新冠累计感染已经超过 5436 万人,死亡人数超过了 131 万人。

两家公司加拿大都有预订

为了确保疫苗出来后加拿大人都能快速获得接种,加拿大政府已经提前向不同的制药公司预订了大批疫苗。

加拿大广播公司报道说,加拿大政府不但已经向辉瑞公司预订了大量疫苗,而且也向 Moderna 公司订购了多达 5600万剂疫苗,并承诺再订购 2000万剂。另外, 联邦政府还可以从 Moderna 公司增购 3600万剂疫苗。

与辉瑞公司的疫苗一样,Moderna 公司的疫苗每人也需要接种两次。

(CBC,AP)

