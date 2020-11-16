BC省新冠患者在昏迷中产子, 目前仍未脱离危险

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家住BC省阿博茨福德市的吉尔.麦金托什（Gill Mcintosh）本月初去医院看病时并不知道自己感染了新冠病毒。这位37岁的母亲怀孕九个月，以为身体的不适是妊娠引起的。她被确诊后病情迅速加重。11月10日，医生给她用上了呼吸机，同一天决定进行紧急剖腹产手术。

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她产下一个健康的男婴，但自己仍在ICU。这是她的第二个孩子。

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她的丈夫戴夫.麦金托什和女儿已做过病毒检测，父女都未感染。戴夫说，疫情以来一家人一直很谨慎，出门也戴口罩。谁也不知道吉尔是从何处感染的。由于要等病毒检测的结果，戴夫在儿子出生36个小时后才见到他。吉尔仍处于诱导性昏迷中。戴夫说，孩子出生后，一位护士在她耳边告诉她是个男婴。如果她没有听到，醒来后将会有一个惊喜。

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他现在全心期盼她会醒来并恢复健康。夫妻俩在2017年结婚，次年生下女儿。戴夫说，妻子是他的一切，他现在感觉他的小家庭前途未卜。亲友已为他们一家发起众筹。

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（RCI with CBC News, Vancouver Sun)

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