一方的丰厚利润和另一方的移民捷径：魁北克省私立学校招收大量印度学生

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魁北克省的私立学校近年来在印度发现了利润丰厚的生源，许多印度学生也由此发现了移民加拿大的跳板。据加拿大广播公司法语部Radio-Canada报道，2019年有将近12000多名印度学生来到魁北克省上学，比两年前增加了500%，比该省同一年接受的法国学生和中国学生加起来还要多。今年尽管受疫情影响，上半年仍有六千多名印度学生获得了加拿大学习许可。

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魁北克省是法语省份。但是许多私立学校专门为印度学生开设了英语课程。这些学校的收费标准没有在其官方网站上公开。但是根据记者的调查，修一个类似于预科或中专的学位，学费是25000加元左右。

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这类学位通常只有一两年课程。但是一些印度学生到来后根本不去上课，而是直接开始打工挣钱，而学校对此也睁一只眼闭一只眼。

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这种现象引起了联邦政府和魁北克省政府的注意。加拿大边境服务署已经开始进行调查。

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这些私立学校在录取外国新生后，首先要帮他们获得魁北克省移民部的“接受证书”，凭此向联邦政府移民部申请学习许可。去年联邦移民部拒绝了一半的来自印度学生的申请。

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（Radio-Canada，Romain schué）

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