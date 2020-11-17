今年到目前为止加拿大的流感病例少得出奇

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加拿大的公共卫生部门表示，今年到目前为止，加拿大的流感病例数 “异常地低”，从而缓解了卫生系统对受到流感加新冠 “双重打击” 的担忧。

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加拿大广播公司报道说，去年的这个时间，加拿大已经记录有 711 例流感病例，今年到目前为止，只有 17 个流感病例。

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流感病例大大低于往年

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许多健康领域的专家担心，今年秋冬季 COVID-19 的反弹，会比春季的第一波疫情跟糟糕，再加上季节性流感，导致医院难以应对。

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事实证明，今年秋天 COVID-19 的情况的确很糟，有1,400 多人住院，其中大约五分之一的人进入了重症监护室。

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但流感方面的情况却大大好于预期。

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加拿大广播公司报道说，今年 11 月份的第一周，加拿大各省和地区总共报告了 4 个流感病例，没有人因流感住院。

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而 2019 年 11 月的第一周，加拿大全国告了 147 例实验室确认的流感病例，有 60 名流感患者住进了医院。

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而且，今年流感检测的人数也大大多于往年，是往年的两倍之多。

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加拿大公共卫生署 （The Public Health Agency）在每周一次的流感监测报告说：

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今年至今为止，实验室检测出的流感阳性的百分比一直处于极低的水平。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球同一趋势

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不仅加拿大，全球许多地方都是这个趋势，流感病例大大少于往年。

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新西兰表示，今年的流感感染率下降了 99.8％。

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在澳大利亚，实验室确诊的流感病例下降了 93％。 2019 年，有 800 多名澳大利亚人死于流感，2020 年到目前为止，澳大利亚的流感死亡人数为 36 人。

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在南非，南非国家传染病研究所（South Africa’s National Institute for Communicable Diseases）报告说，在其进行的大约 4,000 次随机流感监测测试中，仅出现了一例流感，而多年来，这一随机抽查的结果一般在1,000 例左右。

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与防新冠卫生措施有关

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加拿大的流感季节通常在 8 月下旬开始，一直持续到来年 4 月。

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尽管现在还处于流感季节的初期阶段，但安大略省金斯敦市女王大学（Queen’s University）医学院传染病系主任杰拉尔德·埃文斯（Gerald Evans）医生认为，所有迹象表明，今年加拿大的流感数字会减少。

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他说：

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大部分功劳要归功于公众为减缓 COVID-19 采取的公共卫生措施，包括勤洗手、社交距离、戴口罩，以及国际旅行人数大幅减少。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

埃文斯还表示：

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即使有来自国外的旅行者，他们也不太可能携带来流感病毒，因为目前世界上其他地方的流感感染率也非常低。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

流感疫苗接种普遍

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另外， 今年加拿大人广泛接种流感疫苗也是一个重要原因。

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往年，加拿大人对流感疫苗的有效性总是辩来辩去，在新冠疫情的袭击下，大家终于听话了，开始聆听政府的呼吁，老老实实地去接种流感疫苗。

加拿大广播公司报道说，加拿大各省今年订购的流感疫苗剂量平均比去年增加了近 25％，但许多省仍无法满足需求，各省的接种人数都明显增加。

以阿尔伯塔省为例，流感疫苗上市后不到一个月，阿尔伯塔省已经为 114 万人进行了接种，在 2019 年，阿省在整个流感季总共接种了 140 万人。

杰拉尔德·埃文斯医生说：

更多的人接种流感疫苗，将会减少流感病毒的传播，这不仅有助于医院应对 COVID-19 疫情，还意味着今年将有更少的加拿大人因流感丧生。

（CBC）

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