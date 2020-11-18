安大略省日增死亡病例创新高，多伦多、皮尔和约克地区可能再度全面封闭

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星期三（11月18日），安大略省新增1417起新冠确诊病例，略低于过去七天来的平均水平1422起。但是过去二十四小时中全省有32人死于新冠病毒，是第二波疫情开始以来死亡人数最高的一天。

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今天的新增病例有超过一千起在多伦多、皮尔和约克这三个地区。安大略省长福特（Doug Ford）表示，省政府正在考虑在这三个地区再次实行封闭措施（lockdown），即红色预警之上的灰色预警级别。具体规定可能在本星期五宣布。

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不过，在今天宣布的新增确诊病例中仅有109起和学校有关。安大略省教育部长莱切（Stephen Lecce）表示，从目前的数字来看，延长寒假是没有必要的。此前安大略和魁北克等疫情严重的省份一样，都在考虑是否下个月提前放假，一月份推迟开学。

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安省卫生部长艾略特（Christine Elliott）则宣布，该省明年一至三月份有望获得260万剂新冠疫苗。其中180万剂来自辉瑞公司, 80万剂来自Moderna公司。

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（CBC News， Lucas Powers）

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