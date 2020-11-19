加拿大科学家用新方法研究噪声对鲸鱼的影响

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的科学家正在用新方法了解大西洋水域的噪声如何影响濒临灭绝的北大西洋露脊鲸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

位于哈利法克斯的贝德福德海洋学研究所隶属于加拿大渔业和海洋部， 在那里工作的生物学家克莱尔·埃弗斯（Clair Evers）的研究重点是放在露脊鲸的“呼叫”上，这是雄性和雌性露脊鲸都使用的一种联系方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年大批露脊鲸死亡使大西洋的这种鲸鱼总数大大减少。根据最近的估计，世界上仅存的北大西洋露脊鲸已降到300多头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管加拿大政府相关部门已采取一些措施以避免鲸鱼受到船舶撞击和渔具的缠绕。但专家们认为，减少鲸鱼死亡只是努力的一个方面， 另一方面也应确保它们足够健康，能够以足够快的速度繁殖，以恢复种群数量。而随着海上运输，石油和天然气开采活动的增加，海洋噪声增大，甚至大风和大雨等环境因素也会使鲸鱼难以沟通。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃弗斯的研究是围绕噪音和露脊鲸开展的几个项目之一。 她说：“我们的研究发现，当鲸鱼暴露于较大的噪声时，它们会试图发出更大的声音。而大声呼喊会消耗更多的能量。以前的研究表明，鲸鱼在受到噪音干扰时会改变声调，以求在嘈杂的海水中互相联系。我们要研究的是，如果噪音越来越大，他们可以调高多少声调和音量？”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃弗斯说，经常大声喊叫也可能对鲸鱼产生长期影响。“我们想要了解：它们会减少呼叫吗？或噪音太吵的时候，会不会停止呼叫异性伙伴。我们想衡量这种情况发生的频率以及他们必须发出多大的声音”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃弗斯说，他们已从放在水下的声音监听设备记录了鲸鱼的呼叫声。那个设备会放在海底一年。今后还会陆续在不同的3个海域放置监听设备， 以更好地了解鲸鱼的移动方向。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该研究所还有其他一些有关鲸鱼的研究课题， 例如荷尔蒙造成的压力如何影响鲸鱼的身体组织；除了噪声之外，还有什么因素会给鲸鱼造成压力， 造成微妙的影响。研究人员将汇集大约一年的数据， 然后进入分析阶段。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada