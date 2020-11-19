民间智库调查加拿大民众对世界一些国家的看法和加拿大国际影响力的评估

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这个星期， 加拿大民间智库麦克唐纳和洛里埃研究所公布了一项新的调查结果，这项抽样调查题为《加拿大在世界上的作用》，全国有1023人被选中， 在9月28日和30日填写了问卷。 调查的代表性误差率在3.1%上下。

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加拿大人的国际知识水平

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调查设计了对受访者的国际事务知识测试，从而了解被调查对象的国际事务知识水平。结果显示：获得9分以上国际知识水平最高的只占0.5%，得分6至9分属于较高的占7.6%；而得分4至6分的属于中等，有26.1%；得分在平均线3.34分上下的占22.4%；得分在平均线以下、一分以上的占32.5%，得分低于一分属于很低的占10.9%。

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研究者还将受调查者按地区、年龄、收入、受教育程度等因素统计比较各群体的国际知识水平， 有很多有趣的发现。例如男性的国际知识得分总体上高于女性，年长者高于年轻人。按受教育程度分组的结果是：受教育程度的高低直接影响着个人的国际知识得分。高中或以下文化程度组的得分为2.42，中专或大专水平组为3.03，都低于平均分；而有本科学历者得分3.74，研究生为4.18, 都高于平均分。

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若按移民因素统计：第一代移民的国际知识得分为4.72，第二代移民降为3.63， 第三代以后的移民则降到3.11。

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那些在大选投票时会较多考虑外交政策的人国际知识水平得分也明显较高。

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加拿大人对世界各国的总体印象

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调查有一项主要内容是了解加拿大国民对世界一些主要国家的总体印象。

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分析答案的结果为：超过一半以上属正面印象的国家有德国57%、日本53%、英国49%、韩国32%、台湾23%、拉脱维亚3%。而获得负面印象占多数的国家排序则是：中国-67%、 俄罗斯-64%、美国-44%、印度-15%、以色列-13%、乌克兰-8%。

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请见下图：

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调查问卷还专门询问了加拿大民众对其中几个国家的印象。

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在表达对中国的印象如何时，有1%的人“非常正面”、6%的人说“比较正面”、20%的人持“中立”、32%的人“比较负面”，39%的人“非常负面”。若按地区、年龄因素做分组统计，也没有发现具体规律，总体是55岁以上男性，持负面印象的比例最高，达到84%。而35岁到54岁男性持负面印象的占63%。

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在表达对台湾的印象时，有8%的加拿大人说“非常正面”，28%说“比较正面”、51%中立、10%“比较负面”、3%“很负面”。在分组统计中， 国际知识得分高的人对台湾持正面印象的比例明显增加，持正面看法的达到64%， 持负面看法的则降到7%。

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在表达对美国的印象时，加拿大人的印象明显向两个极端集中。有5%“非常正面”、15%“比较正面”，持中立态度的只有17%，而有30%的人“比较负面”（仅比中国少2个百分点）、33%“非常负面”（仅比中国少6个百分点）。

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加拿大在世界的影响力如何

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问卷将加拿大对世界的影响力分为四级，问卷统计结果为：认为很有影响的占5%， 48%的人认为有一定的影响力；39%的人认为没有多大影响力；7%的人认为“根本没有什么影响力”。而移民对加拿大在世界事务中的影响力评估明显更低些，只有1%认为很有影响力，却有44%认为没有多大影响力。

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加拿大在世界事务中的影响力重要吗？

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这个问题的答案也分为四级。有22%的加拿大人认为“很重要”；50%的人认为“比较重要”；23%的人认为“不怎么重要”；5%的人认为“根本不重要”。在涉及到具体国家时， 认为对华政策重要的比例为29%，超过认为国际事务重要的笼统答案22%达7个百分点，而在涉及对俄罗斯外交政策时，则有39%的人认为“非常重要”。

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加拿大面临哪些国家的威胁

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调查显示， 加拿大民众认为，加拿大在国际上面临的威胁主要来自4个国家。受调查者中有44%认为来自中国，有28%认为来自俄罗斯、有26%认为来自伊朗、21%认为来自美国。

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而在认为主要威胁来自中国的人中，有44%认为有“严重威胁”、35%认为“有些威胁”、16%认为“威胁不大”、6%认为“没有威胁”。由于总体认为中国对加拿大有威胁的比例达到85%，足够高，所以按地区和年龄等因素分组统计的差别都不大。55岁以上无论男女都有一半以上的人认为中国对加拿大有严重威胁。而更令人注意的结果是，在对中国持负面看法的人中，有高达73%的人认为加拿大面临中国的“严重威胁”。 当然这两者应有互为因果的关系。

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