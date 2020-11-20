加拿大一金融安全公司被纳斯达克买下

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总部设在加拿大纽芬兰省圣约翰斯市的加拿大金融安全公司Verafin被美国金融巨头纳斯达克买下。

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纳斯达克总裁兼首席执行官Adena Friedman发表声明说，Verafin公司创立的世界一流的金融安全软件在吸引新客户和保留现有客户方面取得的成就是非常令人瞩目的。

Adena Friedman指出，目前世界卷入洗钱等金融犯罪活动的金钱一年达到2万亿美元，每年世界花在反金融犯罪方面的资金达到420亿美元；Verafin金融安全软件的客户主要在加拿大和美国，而纳斯达克金融监督软件的业务三分之二来自美国之外的客户。所以Verafin与纳斯达克的合作是个双赢局面。

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在纳斯达克收购Verafin后，公司的主管将保持原样，总部也将继续留在纽芬兰省的圣约翰斯市。

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Verafin公司在2003年由Brendan Brothers, Jamie King和Raymond Pretty三人合伙创立，为加拿大和美国约三千家银行和金融信用公司提供反诈骗和反洗钱服务。

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Verafin公司创始人之一的Brendan Brothers认为，纳斯达克收购Verafin公司是令人振奋的消息，不但有助于他们公司的业务扩展、而且有利于圣约翰斯市高科技行业的发展。

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