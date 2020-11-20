加拿大卫生署：减少与他人接触，否则到年底加拿大每天会有6万个新冠病例

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加拿大广播公司报道说，根据加拿大公共卫生署（The the Public Health Agency of Canada ）制作的最新疫情预测模型，如果加拿大人继续增加与他人的接触，到12 月底，感染 COVID-19 的新增人数可能达到每天 60,000 人。

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该模型显示，如果加拿大人维持目前的接触人数，则 12 月底的新增病例每天为 20,000 例。

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减少人与人接触

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公共卫生署说，要想在年底之前把新增病例控制在每天 10,000 例以下，加拿大人则需要把与他人的接触减到最少，仅仅局限于最基本的日常活动，同时要保持人与人间距，并遵守其他公共卫生准则。

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该模型还预测，如果加拿大人保持目前与他人的接触水平，那么到本月底，加拿大因 COVID-19 死亡的人数可能会从目前的 1 万 1 千多人上升到 1 万 2 千多人。

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现在一些地区正在出现一次感染规模超过 50 例的聚集性疫情爆发，并又在老人长期护理院中复发。

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报告还说，加拿大的一些原住民社区和学校里的新增新冠病例也在上升。

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（CBC）

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