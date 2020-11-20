加拿大 9 月零售额增长远远超出预期

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星期五（11月20日），加拿大统计局表示，加拿大 9 月份的零售额增长了 1.1％，总额达 539 亿加元。

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新冠疫情爆发后，加拿大的零售额在4月份掉到低谷，之后反弹，从 5 月到9月连续五个月出现增长。

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1.1% 的增幅远远超出经济学家们的预测。

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金融数据公司 Refinitiv 的数据显示，经济学家此前的平均预期是加拿大零售额在 9 月份增长 0.2％。

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百货商店销售额增长

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加拿大统计局表示，9 月份在 11 个零售行业中，9 个出现增长。

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百货商店的销售额增长了 1.8％，食品和饮料商店的销售额增长了 0.9％，不过，肉、鱼和奶制品的价格上涨也是带来饮食业销售额上升的部分因素。

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9月份，汽车和零件经销商的销售额增长了 1.5％，而加油站的销售额增长了 0.2％。

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加拿大统计局表示，对 10 月份的早期估计表明，10 月的零售额与 9 月应该是基本持平，但这只是一个初步数字。

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有人担心，自秋季以来各省重新采取的限制措施有可能影响到零售业。

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（CBC）

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