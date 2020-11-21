加拿大与脱欧后的英国达成过渡性贸易协议

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星期六，加拿大联邦政府总理特鲁多和英国首相约翰逊通过视频宣布，加拿大和英国达成了过渡性贸易协议，确保在英国脱欧后两国之间的双边自由贸易关系能够继续实行下去。

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由于英国在正式完成脱欧程序前不具有自己全面的贸易管辖权，英国和加拿大政府同意签订过渡性双边贸易协议，把加拿大和欧盟之间的自由贸易协议条款基本上照搬过来，对只影响加拿大和英国贸易的条款进行谈判和修改；在英国脱欧程序全部完成后再谈判两国之间的综合性自由贸易协议。

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要让两国之间的过渡性贸易协议在明年1月正式生效，加拿大联邦议会需要在圣诞节假期之前批准该协议，所以时间是紧迫的。

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加拿大和英国已经同意在2021年某个时候开始两国之间全面自由贸易协议的谈判工作。

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RCI with Janyce McGregor • CBC News

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