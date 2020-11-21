加拿大周六疫情严重、今年圣诞节恐怕难过

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多向加拿大人发出警告说，加拿大人不但今年不会有正常的圣诞节，而且如果民众不积极主动落实政府的防疫措施，则加拿大的老弱人口群体的健康、加拿大的经济、加拿大儿童一代的前途都会受到危及。

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星期六加拿大最大省份安大略省的单日COVID-19病毒确诊人数再创记录，达到1588人，其中多伦多、约克和皮尔三个区加起来的新确诊病例是1125人。安大略省星期五的新冠病毒确诊人数是1418人。

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加拿大第二大省魁北克星期六的COVID-19病毒确诊人数是1189人，比星期五的1259人的确诊人数略有下降。

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加拿大西部萨斯喀彻温省星期六的新冠病毒确诊数字创了记录，达到436人。

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加东地区的新布伦瑞克省星期六新冠病毒确诊人数23人，也创了该省单日确诊数字的新记录。

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加拿大西部埃德蒙顿市医生Neeja Bakshi指出，第二波COVID-19病毒肺炎疫情以来入院治疗病人的症状比第一波疫情时要严重，而且迅速增加的新冠病毒感染病人正让阿尔伯塔省医院的医护人员接近崩溃的边缘。

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Neeja Bakshi医生在第一波COVID-19病毒肺炎疫情泛滥加西地区时曾帮助埃德蒙顿亚历山德拉皇家医院建立新冠病毒肺炎病区。

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