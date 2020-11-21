加拿大成立海岸警卫队土著人辅警分队

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加拿大海岸警卫队在太平洋沿岸不列颠哥伦比亚省成立土著人辅警分队，分担海岸警卫队负责的海上搜救任务。

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虽然在四年前加拿大政府就已经宣布成立海岸警卫队土著人辅警分队，但在不列颠哥伦比亚省海域的土著人辅警分队直到最近才开始参加海上搜救工作。

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最近的一次海上搜救行动是在11月17日星期二，加拿大海岸警卫队的土著人辅警在Bella Bella海域成功救起了一名落水者。

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加拿大不列颠哥伦比亚省海岸警卫队土著人辅警分队有50名土著人志愿者队员，他们分别来自Ahousat, Heiltsuk, Gitxaala, Nisgaa和Kitasoo五个土著人部落。

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由于土著人海岸警卫队辅警对本地海域环境的熟悉和了解，他们在执行本地海域搜救任务时具有天时和地利的有利条件。

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加拿大政府负责向土著人海岸警卫队辅警提供培训和设备。

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