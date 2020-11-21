谷歌说，它的新闻项目已资助1.89亿美元，118个国家6千个新闻合作伙伴

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在题为《为新闻业打造更美好的未来》的新闻稿中，谷歌主管新闻的副总裁理查德·金格拉斯说，谷歌的主要新闻支持项目“谷歌新闻倡议”，已经在过去两年里，提供了1.89亿美元的资金、项目、工具和资源，支持了118个国家的6250多个新闻合作伙伴。

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金格拉斯表示，在2018年推出谷歌新闻计划时，新闻企业认为他们有时间以一种有条不紊和深思熟虑的方式进行新闻业的数字转型的。而新冠肺炎疫情彻底改变了时间表。

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在谈到谷歌新闻倡议的工作重点时，金格拉斯说，他们仍然致力于三个关键领域:

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提升新闻质量

不断发展的可持续商业模式

和通过创新赋予新闻编辑室更多力量

面对一个日益复杂的世界和新闻业不可否认的强大挑战。谷歌也认识到，新闻业在数字领域的迅速转型和融合关系到它作为内容搜索巨头的生存和发展。谷歌作为一个科技公司，虽然不可避免地和内容提供者产生合作和竞争关系，它还是要坚持自己的科技道路，不能被更多的人认为是“偷窃”了内容提供商的利润。

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在文章最后，金格拉斯表示，谷歌对于新闻变革的简单答案是支持更多像“地方新闻实验”这样的项目，更加注重地方新闻的可持续发展。

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他说，例如Pinpoint这样的人工智能新闻工具可以为新闻编辑室节省成本，帮助记者专注于创造高质量的新闻。

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