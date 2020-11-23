加拿大人开始享受网上购物分期付款服务

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加拿大消费者们发现，网上购物不但有便捷、物美价廉、免费送货的好处，而且还开始出现能分期付款的选择，比用信用卡付账还要宽松。

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加拿大市场上出现的分期付款服务商有Afterpay, PayBright, Sezzle, Klarna, QuadPay, Splitit和Affirm等，他们提供的服务虽然是有些不同，但基本上是大同小异地让消费者用分期付款的方式购物。

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而且，这些网购分期付款服务商往往收取比信用卡公司低得多的利息和手续费，有的还对购物者免除利息和手续费。

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Afterpay公司从今年8月份开始打入加拿大市场，虽然该公司在加拿大名气不大，但在澳大利亚可是个有1千万客户的知名分期付款服务商。

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Afterpay公司首席执行官Nick Molnar在接受加拿大广播公司记者采访时说，使用他们公司的服务非常简单，比如买双1百加元的鞋子，消费者不用一下子支付1百加元，而是每两个星期付25加元，分四次付清。在消费者下单购买后，Afterpay在第二天付全款给卖方，款到卖方发货给购货者。购货者享受分期付款的方便、不用交利息、不用交手续费。如果购货者中间断供分期付款，Afterpay公司只拉黑该客户的账户，而不会派追帐公司去追账。

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Afterpay的数据显示，只有不到1%的分期付款客户断供。

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当然，Afterpay这样的网上购物分期付款服务公司不会做赔本的买卖。他们不赚消费者的钱，赚的是零售商的钱。比如，Afterpay向零售商收取4%到6%的手续费。但对零售商来说，支付一些手续费换取发货前就得到全额付款，这样的零风险服务是划算的。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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