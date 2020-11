加拿大这款“深水”啤酒真是名副其实

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大安大略省啤酒酿造公司Lake of the Woods Brewing Company,在10月份把一千瓶取名Deep6的瓶装啤酒沉入Lake of the Woods湖底,以获得自然低温环境中变成陈酿的效果。

Lake of the Woods Brewing Company公司市场部主任Rob Dokuchie说,几年前他们听说有南非地区的啤酒酿造商把酿造出来的啤酒沉降到海水里一段时间,也听说可能有克罗地亚的啤酒商尝试过水下储存啤酒,但像他们这样实实在在的把啤酒沉入湖底半年的做法还是很独一无二的。

Rob Dokuchie说他们公司酿造的啤酒先在11摄氏度的气温存放在枫木环境里6个星期以获取一些枫木风味,然后沉放到Lake of the Woods湖水六米深处3到4摄氏度的水温环境里呆6个月变成陈酿啤酒。

Lake of the Woods Brewing Company的这种Deep6水下陈酿啤酒每瓶750毫升,每瓶都有酿酒师的亲笔签名,将在2021年春天从湖底捞出上市,售价是每瓶50加元。现在已有约三分之一的啤酒被预售。

RCI with Gord Ellis • CBC News

