加拿大食品零售商 Loblaws 一月起在多伦多试用自动驾驶货车

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的食品零售商 Loblaw Companies Ltd. 已经与美国加州的技术公司 Gatik 签署了一项合作协议，将从明年 1 月开始，在多伦多地区开始试用自动驾驶送货车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据这个协议，Gatik 公司的自动驾驶货车将在 Loblaw Companies Ltd. 的食品自动拣选设施上货，然后运到 Loblaws 在大多伦多地区的多个零售店所在地点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，Gatik 公司将提供 5 辆货车，每周 7 天、每天 12 小时为 Loblaws 进行商业运货服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人类副驾驶

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Gatik 的货车上配备有制冷设备、升降门，及其针对城市、郊区和在高速公路上驾驶的自动驾驶软件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，所有车辆还是会有一名安全驾驶员，作为副驾驶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，在签署上述协议前，Loblaw Companies Ltd. 已经用 Gatik 公司的一辆自动送货车在多伦多地区进行了 10 个月的路试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada