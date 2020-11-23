疫情期间更多婚姻破裂：新冠病毒是家庭矛盾的放大器

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

疫情给人们的生活带来了巨大的改变和挑战。家庭关系是其中之一。尽管加拿大统计局还没有整理出正式数据，但是离婚律师和调解人大大增加的工作量显示，更多的加拿大夫妇在考虑分手。加拿大婚姻与家庭疏导协会主席索芬（Andrew Sofin）在接受CBC采访时说，他从事离婚咨询与调解二十五年来，从来没有遇到这种情况。由于寻求咨询的人太多，一些律师事务所推出了关于离婚法律程序的线上辅导课。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚刚与丈夫分手的塔拉在接受采访时告诉记者，疫情开始后，她每天在家里一面工作一面照顾女儿，同时还要面对疫情带来的对未来的担忧和焦虑。她和丈夫在一起十年，五年前正式结婚。两人以前的关系并不是一帆风顺的。但是塔拉说，如果一年前有人告诉她新冠病毒会闹得她婚姻破裂，她绝对是不会相信的，

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

塔拉的丈夫在八月份提出分手以前，她还觉得两人的关系比以前好了。这个猝不及防的转折使她非常痛苦。“我从来没有想过我们会走到这一步。你意识到以前对自己生活的规划完全破碎了，这是很可怕的事。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从离婚律师和调解人这几个月的工作量来看，塔拉并不是个例。多伦多的家庭法律师伊萨克（Diana Isaac）在接受CBC采访时介绍说，自新冠疫情今年三月在加拿大开始以来，她接到的寻求离婚咨询的电话增加了40%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情加剧原有矛盾并产生新问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊萨克说，有些夫妇可能原来就有矛盾。疫情以来他们每天关在家里，长时间面对彼此，还要处理新出现的问题，例如经济压力和孩子的教育。有些夫妇本来能同心协力，但是疫情改变了婚姻关系所处的环境和生长条件。他们在新环境里的反应与对方不同，关系因此出现裂痕，而原有的裂痕被扩大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位调解人举例说，两人可能一个觉得让孩子去外面打球没关系，或是想带他们去探望爷爷奶奶，另一个可能觉得这很危险。如果再出现一方失业这样的大问题，关系很容易紧张。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大婚姻与家庭疏导协会主席索芬（Andrew Sofin）说，疫情就像一个放大器，婚姻关系中的所有问题在这个放大器里都更严重了。但他注意到，有些人更容易出问题。例如一线工作人员和住房拥挤的人。“可能就是没有足够的桌子让大家同时工作和做功课。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医生呼吁提供“悲伤缓解”服务

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个名叫“加拿大悲伤联盟”的医护人员团体呼吁联邦政府重视疫情对加拿大人心理健康的影响，为此制定全国性政策。该团体认为，疫情带来的压力和悲伤等情绪如果不加以及时疏导，将会成为医疗系统潜藏的危机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止，加拿大有一万一千多人死于新冠肺炎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Ioanna Roumeliotis, Perlita stroh, Talia Ricci）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada