加拿大五年拒4千4百难民申请者入境

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根据加拿大联邦政府应反对党新民主党议员Jenny Kwan的要求提供的数据，在过去5年中加拿大边检当局拒绝让4400名想从美国一侧入境加拿大申请难民的外国人进入加拿大。这些人中有差不多一半是在美国总统特朗普上台后尝试来加拿大申请难民的。

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根据加拿大和美国在2004年签署的安全第三国协议，抵达加拿大或美国的外国人只能向其抵达的第一个国家申请难民。比如，如果外国人先入境美国就不能向加拿大申请难民，先抵达加拿大的外国人也不能前往美国申请难民。

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但加拿大难民维权组织抨击这一加美安全第三国协议不人道，无视美国对国际难民来说并不是安全国家的现实，也无视美国特朗普政府上台后对难民权益带来的威胁。

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加拿大联邦法院也做出裁决说，加美安全第三国协议违反了人权宪章。加拿大特鲁多自由党政府已经对联邦法院的上述裁决提出了上诉。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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