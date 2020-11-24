加拿大反对党要求政府出台对抗中国干预的法律，特鲁多政府将如何回应？

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上个星期，加拿大保守党影子内阁的外交事务评论员庄文浩（Michael Chong）向众议院提交了一项关于加拿大对华政策的动议，向特鲁多领导的自由党政府提出两项要求：一是在这项动议通过后的三十天内作出是否允许华为参与建设加拿大5G网络的决定，二是参考澳大利亚的做法，就如何打击中国政府在加拿大的干预活动和它对加拿大境内的加拿大公民日益嚣张的恫吓威胁制定一个“强有力的”计划，并在动议通过后的三十天内提交到众议院。

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这项动议获得了少数几名自由党议员和来自左右两翼的所有反对党议员的支持，以179票支持、146票反对的投票结果在众议院通过。也就是说，自由党政府必须在12月18日以前作出回应。CBC议会事务记者埃文.戴尔（Evan Dyer）引用外交政策专家的评论说，这将导致加拿大在反击中国政府对加拿大机构的渗透时采取更加强硬的方式。

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根据此前的加拿大媒体报道，受到中国政府人员恫吓威胁的“境内加拿大公民”主要是华裔加拿大人，例如反对港版国安法的香港人，谴责新疆“再教育营”的维族人，主张政治改革的民主人士，亦有被中国通缉的“红通犯”。

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什么是“澳大利亚做法”？

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澳大利亚国会在2018年6月通过两项反外国干预法案：“国家安全立法修正案（间谍活动及外国干预）法案”和“外国影响力透明化法案”, 稍后又通过了禁止外国人政治捐款的法律。新法加重了对间谍活动的刑罚，并要求游说人士申报是否为其他国家的政府服务。时任澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull ）表示，立法的目的是捍卫澳大利亚主权，确保在澳大利亚民主制度中发挥影响力和作决策的是澳大利亚人。

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澳大利亚的两项法案并未直接提到中国，但是此前澳大利亚安全部门多次就中国在澳大利亚的活动发出警告，媒体也多有相关报道，这被认为是促使澳大利亚政府立法的主要原因。

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澳大利亚工党前参议员邓森（Sam Dastyari）与中国的关系及相关活动曾被媒体广泛报道。37岁的邓森是第一个进入澳大利亚国会的伊朗裔移民。据当地媒体报道，邓森与一个名叫黄向墨的悉尼华裔房地产商关系密切。黄曾通过自己的公司为他支付四万多澳元的诉讼赔偿金。邓森还曾要求悉尼精英教育学院为他支付超出国会报销额度的差旅费。黄向墨和精英教育学院院长祝敏申都被指与中国政府关系密切，同时向澳大利亚政党和团体提供巨额捐款。

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邓森曾与黄向墨一起出席中国媒体见面会，并在会上就南海主权问题发表与工党立场相反的讲话。他也曾提醒黄向墨警惕手机被情报部门监控。另外，他曾阻挠工党副主席在访问香港时与民主派人士会面。

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邓森在2017年受到一个专门委员会的调查，并宣布不再参加次年的参议院选举。特恩布尔表示，邓森为“另外一个国家或另外一股政治力量”谋取利益。

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今年九月份，澳大利亚警方搜查了四名中国媒体驻澳记者的住所。另外，两名中国学者的澳大利亚签证被吊销。十一月初，墨尔本侨领杨怡生被指控违反反外国干预法，成为第一个被根据该法起诉的人。

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加拿大安全情报部门也曾多次发出警告

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澳大利亚安全情报部门在反外国干预法出台前的几年中曾多次向政府发出警告。据该国安全部门透露，目前在澳大利亚活动的外国间谍及其代理人比冷战高峰时期还要多。

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自2010年以来，加拿大安全情报局（CSIS）也曾就中国对加拿大各级政府、高校和各种团体的渗透发出警告。但联邦政府到目前为止没有为此立法或采取措施。

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在澳大利亚警务与安全学院任教的帕特里克.沃尔什（Patrick Walsh）说，澳大利亚的反外国干预法使政府可以采取法律诉讼以外的行动来阻止外国干预。澳大利亚政府去年成立了反外国干预特别行动部门，投入了更多的人力物力。

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用三十天来制定一套如何抗衡外国干预的政策，时间明显过于紧迫。庄文浩提出的动议中没有提到政府逾期不交“作业”的后果。但是他表示，这项动议受到不分党派的强大支持，政府如果不遵守，等于是开了一个损害议会民主制度的先例。这在目前的国际大环境中尤其不可取。

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