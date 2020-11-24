加拿大外长：说狠话容易，但会影响营救康明凯和斯帕弗

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加拿大外长商鹏飞本周一（11月23日）在众议院加中关系委员会作证时呼吁议员们在评论中国时不要忘记目前在中国被关押并被指控间谍罪名的加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）。

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他在发言中说，他知道有些人在谈到中国时喜欢说狠话，发表“单维观点”。他对这些人的忠告是，虽然说狠话容易，但我们不应该犯傻，不应该屈服于发表强硬而不负责任的言论的诱惑。对康明凯，斯帕弗，加拿大农场主，企业主，人权被侵犯的受害者和维权人士来说，这不会起到任何作用。

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加拿大众议院上个星期通过动议，要求政府在三十天内提交如何反击中国干预、渗透的计划，并就是否允许华为参与加拿大5G网络建设作出决定。但是商鹏飞告诉加中关系委员会，政府采取行动将根据加拿大国家安全的需要，而不是根据任意规定的期限。

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保守党领袖奥图尔此前指责特鲁多政府对华政策软弱，眼中只有中国市场的巨大利益，无视中国政府侵犯人权，破坏贸易规则的行为和加拿大国家安全。

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他敦促自由党在与中国打交道时“睁大眼睛”。商鹏飞反驳说，政府现在正是这样做的。

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（The Canadian Press，Joan Bryden）

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