用盐杀死病毒：阿尔伯塔省研究人员的口罩研究获得革新奖

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如果口罩的外层或中间层上有一层盐溶液，新冠病毒或流感病毒在穿过口罩之前就会失去活性。加拿大研究人员鲁比诺（Ilaria Rubino）的这项新发现为她赢得了加拿大非营利科研机构Mitacs的嘉奖。

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鲁比诺刚刚在阿尔伯塔大学化学与材料工程系获得博士学位，她和乔治亚州立大学的一位同行从五年前就开始进行这个研究项目。。她在接受加通社（CP）记者采访时说，通常附在口罩上的病毒能够存活一段时间。如果我们能够让它们在穿过口罩之前失去活性，就可以增加口罩的有效性。

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当落在口罩上的飞沫本身的水分挥发后，锋利的盐结晶体会在五分钟内破坏飞沫所携带的病原体。这种口罩用丙纶缝制，可以不需消毒重复使用。尤其适用于需要长时间戴口罩的医护人员等群体。新冠病毒之外，它也可用于防止其他病毒的传播。

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这种口罩还需要经过加拿大卫生部的批准，预计可在明年投入使用。

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(The Canadian Press, Camille Bains)

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