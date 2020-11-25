专访联邦自由党议员董晗鹏：“加中关系处于谷底，但我是个乐观的人” ｜ 加中建交50年系列访谈之三

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“我希望双方能够冷静克制，达到相互理解和合作。我希望能够帮助华裔度过这段因疫情以及加中关系紧张而受到歧视的阶段“

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欢迎来到加”加中建交五十年“特别系列节目。今天，是这个系列节目的第三部分。嘉宾是联邦自由党议员董晗鹏（Han Dong)先生，他也是加中立法协会（CACAN)的联席主席。

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董晗鹏出生在上海，13岁随父母移民加拿大。2014年当选安大略省议员；2019年，当选联邦自由党议会议员。

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播客音频：专访联邦自由党议员董晗鹏：“加中关系处于谷底，但我是个乐观的人” ｜ 时长：20’52“

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加中关系中，加拿大一直试图在经济/ 贸易和人权法制两方面找到一个平衡。如何找到这个平衡呢？ 目前，中国的外交战略很强硬，强调的是战狼外交；而加拿大的主流民意又感觉加拿大自由党的对华政策太软弱。你觉得双方有沟通的渠道和可能吗？ 加拿大华裔在两国关系紧张以及新冠疫情带来的对亚裔的偏见下，应该怎么办？

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