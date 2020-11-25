BC省一酒店会计被拒戴口罩的顾客吐口水后心脏病发作

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上星期五（11月20日）在BC省尼尔森市中心的帝国咖啡馆，一个愤怒的顾客高声辱骂要求他戴口罩的工作人员，并向其中一人吐口水。后者在一个多小时后心脏病发作。警方正在对此事进行调查。

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帝国咖啡馆属于该市的奇遇酒店。据酒店经理利托尔（Rob Little）在接受CBC采访时的讲述，这名顾客进店时没有戴口罩。一名店员递给他一个口罩要求他戴上，因此引起他的怒火。他大吼大叫，爆粗口，被店员赶了出去。利托尔接到店长的电话，就让他的会计去看看发生了什么事。

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会计是一位五十多岁的女士。她去到咖啡店时，刚好那个顾客转回来。争执中，她被对方吐了口水。警察赶来把那人带走，并让她做了笔录。她回到办公室一个多小时后，感觉不舒服并倒在地上。她被救护直升机送往科罗纳的医院，医生的诊断是心脏病发作。利托尔说，她目前情况稳定，但还没有完全脱离危险。

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BC省从上星期四起规定在所有商店里都必须戴口罩。尼尔森市的一个食品店经理说，大部分市民遵守规定，但是有十分之一、二的人不肯戴口罩，而且在被要求遵守规定时吵闹。他不得不雇了一个保安，这是这家店开张四十五年来第一次。

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那名暴躁无礼的顾客被指控攻击他人。尼尔森市警方正在进行相关调查。

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（CBC News, CBC Radio, Daybreak South）

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